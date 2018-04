tempo di lettura 1'

, presidente della 21st Century Fox, ha aggiornato circa la complessa acquisizione in corso degli asset del gruppo da parte della Walt Disney Company (che comprenderà realtà come la 20th Century Fox, la divisione 20th Century Fox Television e FX Networks).

Come dichiarato da Rice, al momento non sembrano esserci state forti pressioni sulle tempistiche, dando il tempo alle varie controllate del gruppo di riorganizzarsi in vista di una fusione efficiente e priva di intoppi. Rice ha inoltre anticipato alcuni dettagli circa gli assetti societari previsti: in particolar modo, si prevede che Fox Broadcasting Co. rimanga una realtà separati da 20th Century Fox TV.

La colossale transazione sarà dunque completata entro la primavera o l’estate del 2019, rientrando in una finestra temporale di circa 18 mesi (come previsto dalle precedenti stime realizzate subito dopo l’accordo). Tuttavia, i cambiamenti all’interno del management dei marchi Fox saranno stabiliti e resi operativi entro i prossimi 12 mesi.

Fonte: Deadline