Saràa interpretare il nuovonel sesto capitolo della saga che verrà diretto da Tim Miller e che, nelle intenzioni, darà il via a una nuova trilogia.

La star che in Agents of SHIELD dà il volto a Robbie Reyes / Ghost Rider affiancherà Natalia Reyes, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton nella pellicola, prodotta dalla Skydance di David Ellison e, per la prima volta dopo i primi due film, da James Cameron: la pellicola sarà infatti un sequel diretto di Terminator 2: il Giorno del Giudizio e ignorerà i tre capitoli successivi. Le riprese inizieranno in estate, i dettagli circa la trama sono ancora strettamente tenuti sotto chiave.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto Ellison e Cameron.

Fonte: Deadline