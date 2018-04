tempo di lettura 1'

Proprio in questi giorni la Universal ha annunciato che sarà David Leitch a dirigere il primo spin-off tratto dal franchise di Fast & Furious , che sarà incentrato sui personaggi di Luke Hobbs e Deckard Shaw (Dwayne Johnson e Jason Statham).

Leitch, come ben sappiamo, è anche il regista di Deadpool 2, ed anche per questo Ryan Reynolds, AKA il Mercenario Chiacchierone, non si è fatto sfuggire l’occasione di scherzare con il regista riguardo ad una possibile apparizione di Deadpool nel film:

You promised Deadpool was in this. You said I get to play the no-nonsense Police Chief, who yells at Hobbs for crashing his 58 valve Nissan Sentra into an Olive Garden. Put me in coach.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 aprile 2018