Ieri notte è andato in onda il finale dell’ottava stagione di. Laha sfruttato quest’occasione per trasmettere tre nuovi spot di, il cinecomic in cui ritroveremonei panni dell’iconico antieroe.

La presentazione degli spot è stata ovviamente declinata in chiave zombesca con dei tweet e un hashtag – #WalkingDeadpool – decisamente appropriati.

Li potete vedere tutti qua sotto:

Guess who’s making an appearance during tonight’s @WalkingDead_AMC finale? Hint: It’s not Carl… pic.twitter.com/XLJQFBQvvW — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 16 aprile 2018

#WalkingDeadpool is like regular #Deadpool, except one’s flesh decomposes, and the other’s just looks like it. Stand by for Part 2! pic.twitter.com/Yl7rqTzlYi — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 16 aprile 2018

#WalkingDeadpool may be done, but you and me… We’re just getting started. Tickets for #Deadpool2 are on sale Thursday. pic.twitter.com/bf1xFx0bYj — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 16 aprile 2018

