Come spiegato da Miller:

Vi dico la verità, quando l’ho provato per la prima volta… è stato terribile. “E se mi ritrovassi uno dei Parademoni sopra la testa? Fatico anche muovere un braccio!”. Poi, invece, hanno fatto un eccellente lavoro per rendere il costume più mobile e flessibile. Così, dal niente, hanno dato vita a qualcosa che si è poi rivelato perfetto per l’azione.

Com’è noto, Miller dovrebbe riprendere il ruolo di Flash in un nuovo film, i cui dettagli sono al momento fonte di speculazione (a partire dal titolo).

