Spoiler

Inrivedremo Cassie, la piccola figlia di Scott Lang, con il volto di, giovanissima attrice di 10 anni. Lo stesso potrebbe non succedere nel sequel diin arrivo nel 2019 a giudicare da quanto riportato da Hashtag Show

Stando al sito, i Marvel Studios avrebbero scritturato Emma Fuhrmann (Blended) per interpretare la versione adolescente del personaggio. E in effetti, tra le foto postate dall’attrice su Instagram a inizio anno, ce n’è una in cui lascia intendere di essere in qualche modo collegata ai Vendicatori (la trovate allegata in calce all’articolo).

La presenza di una Cassie adolescente induce a pensare che la pellicola sarà ambientata alcuni anni dopo rispetto agli eventi di Infinity War, o che comunque – come si vocifera da diverso tempo – il film tratti di viaggi temporali.

😏🤫 A post shared by Emma Fuhrmann (@emmafuhrmann) on Feb 11, 2018 at 10:42am PST

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.