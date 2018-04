tempo di lettura 1'

potrebbe tornare davvero a Cannes, sette anni dopo essere stato bandito dal festival (in realtà nel frattempo non aveva nessun film pronto per partecipare, quindi il problema non si è mai posto).

Durante un’intervista telefonica ieri Thierry Fremaux ha infatti rivelato che il regista “è il benvenuto” e che The House that Jack Built potrebbe essere annunciato nella selezione ufficiale. Come noto, infatti, nelle settimane precedenti al Festival si aggiungono sempre alcuni titoli alla lineup ufficiale, e potrebbe essere questo il caso. Fremaux aveva già accennato qualche giorno fa al desiderio di veder tornare Von Trier sulla Croisette, e nell’intervista di ieri ha spiegato che il presidente Pierre Lescure sta lavorando per rimuovere l’etichetta di “persona non grata” affibbiata al regista nel 2011, dopo le sue dichiarazioni sul nazismo. Pur non confermando la presenza del film al Festival, ha anticipato che molto presto potrebbe esserci un annuncio.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety