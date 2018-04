tempo di lettura 1'

Per il prossimo progetto che proverò a realizzare ho un folle script di 600 pagine, sto cercando di capire se al suo interno c’è qualcosa che posso pescare e sviluppare.

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di rivelare di aver redatto, in passato, un gigantesco script di ben 600 pagine, da utilizzare come base per uno dei suoi futuri progetti. Come dichiarato dal regista:

Alla domanda circa come adottare uno script da ben 600 pagine in un film per il grande schermo, il regista ha spiegato che – chiaramente – proverà a estrapolare delle idee e dei filoni narrativi da seguire, estraendoli dalla enorme mole di pagine.

L’ultimo film del regista, Il Filo Nascosto, ha segnato una nuova collaborazione tra Anderson e Daniel Day-Lewis (che ha annunciato, mesi fa, il suo ritiro dalla recitazione).

Fonte: The Ringer