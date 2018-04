tempo di lettura 2'

Un nuovo cartone animato degli anni ottanta,(acronimo di) basato sull’omonima linea di giocattoli della Kenner, è pronto ad arrivare sul grande schermo.

A comunicare la notizia è Deadline. Il sito specifica che il lungometraggio verrà prodotto dalla Paramount e dalla Hasbro e diretto da F. Gary Gray regista, fra l’altro, dell’utltimo capitolo della saga di Fast & Furious. I piani sono chiaramente quelli di dare vita a un franchise di cui la Paramount, reduce dal successo di A Quiet Place e dalla vendita di The Cloverfield Paradox a Netflix, ha disperatamente bisogno.

Non ci sono ancora delle tempistiche circa i piani di release del film visto che prima di dedicarsi a M.A.S.K. sarà impegnato sul reboot di men in Black per la Sony.

A seguire la trama del cartoon da Wikipedia: