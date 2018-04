tempo di lettura 2'

Ieri abbiamo visto il trailer finale di Deadpool 2 , ricco di ironia e frecciatine tanto all’Universo Cinematografico della Marvel (con la presenza diin entrambi i filoni era prevedibile) e al DCEU.

Ma soprattutto il filmato ci ha fatto conoscere un po’ meglio i membri della X-Force, il team che aiuterà il Mercenario Chiacchierone contro Cable.

E in questa squadra a spiccare è sicuramente Peter, un tizio che, a braccio, pare mediamente intuile e sprovvisto di superpoteri. In compenso però ha un profilo Twitter Verificato che ci aiuta a scoprire qualche dettaglio in più della sua frizzante vita quotidiana.

Trovate qualche “cinguettio” a seguire:

Spent the afternoon practicing our X-Forcing. These guys are really good. REALLY good. Need to work on my cardio. pic.twitter.com/Huj4nfwOUD — Peter W. (@PeterW_1974) 19 aprile 2018

An experienced Apiarist (BeeKeeper) will NEVER use body moisturizers made with lavender shea butter. I hope this person is okay. #BeeResponsible pic.twitter.com/w8JFgIMMZt — Peter W. (@PeterW_1974) 10 aprile 2018

Trying to make a Rocky Balboa statue out of LEGO. It’s hard. Don’t know where to start. #SaturdayProject — Peter W. (@PeterW_1974) 7 aprile 2018

I’ve always aspired to the samurai lifestyle! Do you need a permit to carry a sword? Can anyone have one? #SomeDay #SamuraiGoals https://t.co/2sfJmrds3Y — Peter W. (@PeterW_1974) 5 aprile 2018

Wife’s always telling me to “get out of my comfort zone!” So, I figure making a twitter and doing this #BeDeadpools2nd thing is a great way. — Peter W. (@PeterW_1974) 24 marzo 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

