tempo di lettura 2'

Qualcje giorno fa vi avevamo rivelato che non saràa comporre la colonna sonora di, sesto episodio della saga action con Tom Cruise diretto ancora una volta da Christopher McQuarrie.

Storico collaboratore di McQuarrie, Kraemer ha lavorato a tutti e tre i film da lui diretti: Le Vie della Violenza, Jack Reacher e Mission: Impossible – Rogue Nation. Qualche mese fa, però, il compositore ha confermato su Twitter che il sodalizio non sarà riconfermato per Fallout, anche se non ci è dato sapere il motivo (“Semplicemente, non mi hanno chiamato”). Le riprese del film, lo ricordiamo, hanno subito un’interruzione dopo che Tom Cruise ha avuto un infortunio sul set, e sono proseguite mesi dopo, senza però variazioni nella data di uscita.

Una nostra fonte ben informata ci aveva rivelato che la scelta era caduta su Lorne Balfe (pupillo di Hans Zimmer e autore delle musiche di Ghost in the Shell e Pacific Rim: Uprising).

La cosa è stata ora confermata dal regista con un Tweet:

Lorne Balfe. — Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 19 aprile 2018

Ecco anche una foto inedita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del sesto capitolo di Mission: Impossible torneranno, insieme a Tom Cruise, anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Jeremy Renner, oltre a Vanessa Kirby e Henry Cavill. Alla regia del film torna Christopher McQuarrie (già regista di Mission: Impossible – Rogue Nation, Jack Reacher – La Prova Decisiva e premio Oscar per la sceneggiatura de I Soliti Sospetti di Bryan Singer).

L’uscita di Mission: Impossible – Fallout è attualmente prevista per il 27 luglio del 2018. In Italia il 30 agosto.