Come sapete, uscirà il 1 maggio nei cinema italiani

Sono disponibili alcuni biglietti aggiuntivi per alcune delle 13 città sparsi in tutta Italia in cui si terranno le anteprime gratuite lunedì 23 aprile alle ore 20:30 (a Venezia sarà alle 20:00). Le città in questione sono Bologna, Milano, Lecce, Treviso, Firenze, Genova, Torino, Mestre, Modena, Roma, Pescara, Faenza, Napoli Afragola. Noi saremo presenti al cinema Odeon di Milano, dove chiederemo ai partecipanti un’opinione alla fine del film e realizzeremo un video.

Il film è una commedia d’azione con Jason Bateman e Rachel McAdams in cui un gruppo di amici deve risolvere per gioco un misterioso rapimento con tanto di criminali e agenti federali improvvisati… che però si rivela essere molto più reale del previsto! La pellicola ha già incassato oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo, e ha convinto il pubblico e la critica con il suo mix di generi unico.

Per ottenere il vostro biglietto (è possibile riservarne fino a due a testa) basta seguire queste semplici istruzioni:

Cliccate sul link sottostante

Accedete al sito Warner Bros., o iscrivetevi compilando il profilo con i vostri dati

Riservate il biglietto nel cinema della vostra città

Una raccomandazione: prenotate solo se siete sicuri di venire, in modo di lasciare la possibilità di partecipare a tutti!

Diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il film vede nel cast Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Michael Cyril Creighton e Kyle Chandler.

Questa la sinossi: