tempo di lettura 2'

stanno iniziando a lavorare attivamente ai nuovi progetti che seguiranno la

A confermarlo a TheWrap il produttore e presidente degli studios Kevin Feige, che oggi ha citato un film sugli Eterni tra i prossimi progetti in sviluppo:

Eternals è uno dei numerosi, numerosi progetti sui quali stiamo iniziando a discutere a livello creativo. Dobbiamo decidere se ci crediamo abbastanza da metterlo ufficialmente in cantiere. Abbiamo iniziato a lavorare su quelli che dovrebbero essere i film post-Fase 3. Ma al momento ci stiamo concentrando su Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel e Avengers 4. Inoltre, inizieremo a girare il prossimo Spider-Man a luglio. Sono cinque cose che occupano il 90% del nostro tempo, al momento. Nel restante 10% stiamo iniziando a chiederci: chi sarebbe il migliore su cui puntare? In alcuni casi basta pensare agli spunti che possiamo prendere dai 22 film precedenti… sono sequel con personaggi già conosciuti, o nuove interpretazioni di personaggi già esistenti, ma poi ci sono nuovi progetti su cose di cui la maggior parte della gente non ha mai sentito parlare. Ci sono sceneggiatori che lavorano su tanti progetti diversi, con tante idee diverse. Progressivamente si inizia a sentir parlare più spesso di questo o quel progetto… funziona così.

Insomma, un possibile film sugli Eterni è solo uno dei tanti progetti in sviluppo e bisognerà aspettare diverso tempo per sapere se entrerà effettivamente in lavorazione. Ricordiamo che qualche anno fa il film sugli Inumani sembrava cosa fatta, salvo sparire dal calendario dei Marvel Studios.

Creati nel 1976 da Jack Kirby, gli Eterni sono una razza di antichi esseri umani manipolati geneticamente dai Celestiali, in grado di manipolare mentalmente quantità limitate di enegria cosmica e in costante lotta con i Devianti. Secondo TheWrap, numerosi sceneggiatori sono già stati contattati dai Marvel Studios che ha affidato loro il compito di sviluppare una storia che si focalizzasse su un’Eterna di nome Sersi, personaggio in grado di manipolare l’energia cosmica garantendosi invulnerabilità, immortalità e la possibilità di plasmare le molecole di oggetti o persone.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!