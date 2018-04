tempo di lettura 2'

Quandoha dichiarato via Twitter che Baby Groot non è da considerarsi una versione infantile dello stesso Groot, conosciuto nel primo capitolo di, ha sollevato una serie di interrogativi che non hanno risparmiato gli stessi membri del cast.

Dave Bautista, in una delle sue ultime interviste, ha palesemente ammesso di non avere avuto idea, sul set, che il piccolo Groot dovesse essere considerato una sorta di “figlio” del Flora Colossus. Come spiegato da Bautista:

Io non ne avevo idea. Credevo fosse lo stesso Groot. [L’ho scoperto] su Twitter. Non credo che [sul set] qualcuno abbia chiesto chiarimenti a riguardo. Abbiamo tutti dato la cosa per scontata.

Chris Pratt ha invece fornito una versione più complessa, scomodando la genetica e la trasmissione dei caratteri ereditari di generazione in generazione:

Io ho un figlio. Un giorno non ci sarò più, ma i miei geni continueranno a vivere in mio figlio. Groot è un essere asessuale quindi continua a evolversi, ma è sempre un essere vivente che viene definito, di volta in volta, da una morte e da una rinascita.

Zoe Saldana suppone invece che Baby Groot sia una sorta di “reincarnazione”, ma Pratt insiste sulla faccenda dell’essere che si riproduce a partire da se stesso:

È un po’ come un albero di mele: da un seme che cade a terra cresce un altro albero di mele che tecnicamente è lo stesso perché ha preso vita dal primo.

Comunque la si pensi, il minimo comun denominatore della faccenda è che il cast non ha avuto, sul set di Guardiani della Galassia Vol. 2, un’idea univoca e ben definita circa l’identità di Baby Groot. Nel terzo capitolo della saga, che in fase di progettazione, potremmo vedere un Groot adolescente (mostrato in una delle scene durante i titoli di coda del secondo capitolo).

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.

Fonte: CBM