tempo di lettura 2'

Mancano pochi mesi all’inizio delle riprese del sesto film della saga di, che nelle intenzioni rilancerà il franchise ricollegarsi ufficialmente e direttamente ai primi due film di, e più precisamente sarà un sequel diretto di

In occasione di un incontro con la stampa per la presentazione della docuserie AMC James Cameron’s Story of Science Fiction, il creatore della saga ha parlato dell’approccio che avrà come produttore:

Stiamo sviluppando un nuovo film di Terminator. I film di Terminator sono incentrati sull’intelligenza artificiale. Ma posso dire che ora la vediamo diversamente da quando scrissi la prima storia nel 1982. All’epoca era la classica storia “tecnologia cattiva, computer intelligenti cattivi”. Ora abbiamo una prospettiva molto più ricca di sfumature. Quindi… “Computer intelligenti cattivi MA…”, questa sarà la nostra storia.

Sarà interessante capire la centralità di quel “MA”. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Diretto da Tim Miller, il film vedrà tra i protagonisti Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton nella pellicola, prodotta dalla Skydance di David Ellison e, per la prima volta dopo i primi due film, da James Cameron: la pellicola sarà infatti un sequel diretto di Terminator 2: il Giorno del Giudizio e ignorerà i tre capitoli successivi. Le riprese inizieranno in estate, i dettagli circa la trama sono ancora strettamente tenuti sotto chiave.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto Ellison e Cameron. L’uscita è prevista per il 22 novembre 2019.