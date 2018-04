tempo di lettura 1'

Lo scorso luglio(District 9, Elysium) aveva diffuso online, un cortometraggio realizzato tramite gli Oats Studios ( che potete vedere QUI ). In concomitanza con la sua pubblicazione il regista aveva anche aperto un crowdfunding per raccogliere i fondi necessari per trasformare il suddetto corto in un vero e proprio lungometraggio.

Pochi giorni fa però Blomkamp ha tristemente annunciato via Twitter che il progetto è stato cancellato, nonostante avesse ricevuto una buona quantità di fondi. Il regista ha ringraziato tutti i sostenitori specificando che tutto il denaro donato verrà completamente rimborsato ai donatori.

