Abbiamo già avuto modo di parlarvi della, la mostra itinerante contenente oggetti di scena, costumi e ricreazioni dei set direttamente dai film di Harry Potter, farà tappa a Milano! La mostra aprirà allail

Ora, grazie al comunicato stampa diffuso dalla Warner, riportiamo tutto quello che c’è da sapere sulla mostra e sulle varie iniziative in programma.

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

PRESENTA

RIVIVI LA MAGIA DEL WIZARDING WORLD™ DI J.K. ROWLING

A 20 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE IN ITALIA

DEL PRIMO LIBRO DELLA SAGA

E IN ATTESA DELL’USCITA IN SALA DI

ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD

ARRIVANO LA MOSTRA DEDICATA,

I FILM DELLA SAGA DISPONIBILI IN NUOVI PREZIOSI COFANETTI

E IN VERSIONE DIGITALE

E TUTTO IL MERCHANDISING DEL MONDO DI HOGWARTS!

… E PER I VERI FAN, UNO SPECIALE VIAGGIO IN TRENO ASSIEME A JAMES E OLIVER PHELPS, I GEMELLI WEASLEY DELLA SAGA

(biglietti acquistabili su www.harrypotterexhibition.it).

In occasione del 20° anniversario della pubblicazione in Italia di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” e in attesa dell’uscita a novembre dell’attesissimo Aninali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, i fan della saga avranno tante occasioni per festeggiare Harry Potter e i suoi amici maghi!

Per chi ha sempre sognato di visitare Hogwarts e scoprirne tutti i segreti, dal 12 maggio 2018 sbarca a Milano – unica tappa italiana del tour europeo – Harry PotterTM: The Exhibition. L’evento sarà inaugurato l’11 maggio da uno speciale viaggio in treno che partirà da Roma e passerà da Firenze proseguendo poi per Milano, per una visita in anteprima della mostra. I fan a bordo trascorreranno un viaggio all’insegna di quiz e intrattenimento a tema Wizarding World in compagnia di due ospiti eccezionali, ovvero gli attori James e Oliver Phelps – i gemelli Fred e George Weasley (biglietti su www.ticketone.it). Harry PotterTM: The Exhibition, ospitata dalla Fabbrica del Vapore, è un’esperienza imperdibile per tutti i fan del mondo creato da J.K. Rowling: 1.400 metri quadri allestiti con costumi, oggetti di scena e scenografie originali provenienti dal set dei film – inclusi la Sala Comune e il dormitorio di Grifondoro, le aule di Erbologia e Pozioni e l’ormai mitica Foresta Proibita. Tutte le informazioni su www.harrypotterexhibition.it

Inoltre, Warner Bros. Entertainment Italia celebra il Wizarding WorldTM di J.K. Rowling con delle nuove edizioni home video della saga cinematografica sul maghetto più amato di sempre.

Dal 16 Maggio sarà infatti disponibile in DVD e Blu-ray Harry Potter La Collezione Completa – Limited Edition, un’esclusiva Edizione Limitata con diversi Bonus Disc ricchi di Contenuti Speciali. Le edizioni classiche DVD e Blu-rayTM della saga saranno di nuovo disponibili con una veste grafica tutta nuova per celebrare questo importante anniversario. Infine, se si vuole avere sempre con sé un tocco della magia del mondo di J.K. Rowling, imperdibile l’edizione speciale del cofanetto DVD dell’intera saga arricchito dalla Moleskine con cover dedicata.

La saga completa di Harry Potter è disponibile in digitale anche su iTunes: Harry Potter Collezione Completa include tutti gli 8 film e fantastici contenuti extra!

Dal mese di maggio su INFINITY sarà presente una collection dedicata al celebre maghetto: tutti gli 8 film infatti saranno disponibili all’interno della sottoscrizione e con download & go potranno essere scaricati per guardarli ovunque, anche senza connessione.

E per immergervi totalmente nel Wizarding WorldTM, troverate sul mercato una grande varietà di prodotti, i libri di Harper Collins e Mondadori, i puzzle in 3D e giochi in scatola di Wrebbit e Winning Moves, gli articoli di cartoleria e gadget di Moleskine, Abysse Style, Half Moon Bay, Pyramid e Paladone, i collezionabili 3D di FUNKO oltre ad abbigliamento e accessori.

Tutti i prodotti saranno disponibili nei corner dedicati di Mondadori, di Mediaworld, di GameStop a CityLife, e online, nello store di Amazon dedicato al mondo magico: www.amazon.it/wizardingworld