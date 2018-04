Spoiler

Com’è noto,indagherà sulla gioventù della canaglia spaziale conosciuta nel 1977 in Star Wars, poi rinominato Una Nuova Speranza. A oggi, non sappiamo molto sulla trama del film di, ma conosciamo dei dettagli circa alcuni dei personaggi principali. Facendo il punto, oltre al giovane Solo, ecco in chi ci imbatteremo:

Qi’ra, interpretata da Emilia Clarke, è una vera e propria “donna del mistero”, che tuttavia ha incrociato la strada di Han quando entrambi erano bambini. Divenuta una donna indipendente e rinomata per il suo carisma, diverrà parte importante nella vicenda di Han.

Tobias Beckett, interpretato da Woody Harrelson, sarà una sorta di mentore per il giovane Solo. È lui ad assemblare un team di criminali per un colpo grosso. Quando gli serviranno due paia di braccia in più, permetterà a Han e a Chewie di unirsi al gruppo.

Della banda fa parte poi Val – interpretata da Tandie Newton – che svilupperà un rapporto particolare con Han: la ragazza non sarà affatto impressionata dalle abilità di pilota del giovane Solo, e apparirà spesso scettica circa le sue potenzialità e il suo coinvolgimento nella banda.

Conosciamo alcuni dettagli su Enfys Nest, a capo di una gang di predoni che da filo da torcere a Beckett (qui alcune indiscrezioni e speculazioni sul personaggio).

Sappiamo che apparirà anche un misterioso essere di nome Moloch, della specie dei White Worms, che indossa una grossa corazza protettiva poiché ipersensibile alla luce.

Infine, nei trailer abbiamo intravisto L3-37 (nella foto in alto) un “droide che si è fatto da solo” assemblandosi a partire da vari componenti di droidi protocollari e da un gran numero di altre fonti robotiche. È il navigatore e il co-pilota di Lando Calrissian e presenta una personalità particolarmente eccentrica, estremamente sensibile al tema dei diritti dei droidi.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.

