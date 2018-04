tempo di lettura 3'

Joe Wright con il premio Oscar Gary Oldman arrivato nelle nostre sale a gennaio.

Dal 9 maggio sarà disponibile in edizione Dvd, Blu-ray e 4K ULTRA HD, il film di

Del cast fanno parte anche John Hurt (Neville Chamberlain), Lily James (la segretaria di Churchill), Ben Mendelsohn (Re Giorgio VI) e Kristin Scott Thomas (Clementine, la moglie di Churchill).

Qui di seguito potete trovare tutte le informazioni sulle varie versioni e i packaging ufficiali:

IL PREMIO OSCAR® 2018 COME MIGLIOR ATTORE E VINCITORE AI GOLDEN GLOBE® GARY OLDMAN

È WINSTON CHURCHILL NELL’AVVINCENTE ED EMOZIONANTE DRAMMA

L’ORA PIÙ BUIA

VINCITORE DI DUE PREMI OSCAR® PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE MASCHILE A GARY OLDMAN E MIGLIOR TRUCCO A DAVID MALINOWSKI, LUCY SIBBICK E KAZUHIRO TSUJI

DISPONIBILE IN DVD, BLU-RAYTM, 4K ULTRA HD E IN DIGITAL HD DAL 9 MAGGIO

CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

“Meraviglioso”

– Sasha Stone, Awards Daily

Mentre l’esercito di Hitler si avvicina al Regno Unito, sta al primo ministro Winston Churchill decidere se negoziare la pace o combattere contro ogni probabilità fino alla fine. L’Ora Più Buia arriva in DVD, Blu-rayTM , 4K ULTRA HD e in Digital HD a partire dal 9 maggio con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Il film è diretto da un regista dalla carriera eccezionale, Joe Wright, vincitore ai BAFTA® (Espiazione, Orgoglio e Pregiudizio), scritto dal candidato agli Oscar® Anthony McCarten (La Teoria del Tutto) e interpretato dal premio Oscar® Gary Oldman (Harry Potter, La Talpa) vincitore anche ai Golden Globe. Premiato dall’Academy per il Miglior attore protagonista (Gary Oldman) e Miglior trucco (David Malinowski, Lucy Sibbick E Kazuhiro Tsuji), L’Ora Più Buia è stato nominato anche per Miglior Film, Miglior Fotografia, Migliori Costumi e Migliore Scenografia.

L’Ora Più Buia in DVD e Blu-ray ™ include un commento del regista Joe Wright e una featurette esclusiva del dietro le quinte che mostra la straordinaria trasformazione di Oldman in Churchill dando uno sguardo più dettagliato alla creazione di questo incredibile film.

Il vincitore agli Oscar 2018 per la migliore interpretazione maschile Gary Oldman ci regala una “performance straordinaria” (Richard Lawson, Vanity Fair) nell’acclamato film dramamtico di Joe Wright, L’Ora Più Buia. Mentre le forze di Hitler irrompono nel panorama europeo e si avvicinano al Regno Unito, Winston Churchill (Oldman) viene eletto nuovo Primo Ministro. Con il partito che mette in dubbio ogni sua mossa e il re Giorgio VI (Mendelsohn) scettico sul nuovo leader politico, spetta a Churchill guidare la sua nazione e proteggerla dalla minaccia più pericolosa di sempre. Nel cast anche la candidata agli Oscar® Kristin Scott Thomas (Tomb Raider, Il paziente inglese, Solo Dio perdona) e Lily James (Baby Driver, Cenerentola). L’Ora Più Buia è un dramma potente ed emozionante!

CONTENUTI SPECIALI NEL BLU-RAY™:

Nell’ Ora Più Buia

Gary Oldman: Diventare Churchill

Commento al film con il regista Joe Wright CONTENUTI SPECIALI NEL DVD:

Nell’ Ora Più Buia

Gary Oldman: Diventare Churchill

Commento al film con il regista Joe Wright

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 5 minuti ca.

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Tedesco

Contenuti Speciali: I contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 5 minuti ca.

Video: 1080i/p Alta Definizione Widescreen 1.85:1

Audio: Inglese Dolby Atmos; Italiano, Francese, Spagnolo Dolby Digital

Plus 7.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Francese, Spagnolo, Arabo, Danese, Olandese, Finlandese, Hindi, Islandese, Norvegese, Svedese, Portoghese

Contenuti Speciali: • Nell’Ora Più Buia • Gary Oldman: Diventare Churchill • Commento al film con il regista Joe Wright

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 5 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Francese, Tedesco, Olandese, Turco

Contenuti Speciali: • Nell’Ora Più Buia • Gary Oldman: Diventare Churchill • Commento al film con il regista Joe Wright