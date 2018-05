tempo di lettura 1'

Le riprese dihanno avuto inizio nel mese di marzo, ma il cast potrebbe comunque allargarsi.

Secondo quanto riportato da That Hashtag Show Halle Berry sarebbe infatti in trattative per unirsi a Keanu Reeves nel cast del lungometraggio diretto da Chad Stahelski. Se le trattative andranno a buon fine l’attrice vestirà i panni di un personaggio chiamato Sofia.

Le riprese principali si terranno a New York City, ma la produzione si sposterà anche in Spagna e in Russia.

L’uscita del film è prevista per il 17 maggio 2019.

John Wick: Capitolo 2 è approdato nelle sale statunitensi il 10 febbraio 2017 ed è arrivato il 16 marzo in quelle italiane. Sviluppato con un budget di 20 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati in tutto il mondo ben 78. Il secondo, con un budget più elevato di 40 milioni di dollari, è arrivato a quota $171,5 milioni.

FONTE: CBM