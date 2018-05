tempo di lettura 1'

Uscirà il 10 maggio nei cinema italiani, la commedia diretta da Matteo Martinez e distribuita da Vision Distribution con protagonisti Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni e Fabrizio Nevola.

Alcuni lettori avranno però la possibilità di vedere il film gratuitamente in anteprima a Roma e Milano grazie a BadTaste.it e QMI.

Le anteprime si terranno rispettivamente sabato 5 maggio alle ore 18 al cinema Adriano di Roma e lunedì 7 maggio alle ore 20.30 al cinema Anteo di Milano.

Per ottenere il voucher (valido per 2 persone) da presentare in sala non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante:

Questa la sinossi del film: