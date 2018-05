tempo di lettura 1'

Come riportato in esclusiva da Deadline,punterebbe a dirigere quanto prima il progetto di, che dovrebbe riprendere lo stile di film come, titoli che hanno caratterizzato il lancio e l’impennata della propria carriera nel mondo del cinema.

Il progetto è descritto come una sorta di curioso “incrocio tra Sexy Beast e Downton Abbey”, ed è incentrato su un signore della droga britannico che cerca di vendere il proprio impero del crimine a una dinastia di miliardari dell’Oklahoma. Lo script è redatto dallo stesso Ritchie.

Il regista, lo ricordiamo, è tuttora impegnato nei lavori di Aladdin, adattamento in live-action del Classico di animazione Disney uscito nel 1992. Negli anni, Ritchie ha diretto film come Sherlock Holmes, Operazione U.N.C.L.E. e il blockbuster King Arthur.

La sessione principale delle riprese di Aladdin (la cui uscita è prevista per il 2019) è terminata nel gennaio di quest’anno. Nel film Disney, Will Smith vestirà i panni del Genio della lampada, Mena Massoud sarà Aladdin, Naomi Scott sarà Jasmine mentre Marwan Kenzari interpreterà Jafar. Il progetto di Toff Guys non ha ancora una data di uscita prevista.

Fonte: Deadline