Credo che siamo sulla strada giusta per produrre il più spaventoso adattamento di sempre di un romanzo di Stephen King. O quantomeno, questo è decisamente il nostro obiettivo. Oggi, che sono padre di due figlie di cinque e nove anni, sento una forte connessione con questa storia di perdita e di dolore, incentrata sull’idea di cosa si è disposti a fare per tornare alla vita che si conduceva prima di una tragica perdita. Quando ho incontrato per la prima volta Dennis e Kevin, ho capito che l’idea è quella di rapportarsi direttamente con il materiale di base, cercando un modo di raccontare questa storia in maniera moderna e portare sul grande schermo alcune delle scene più celebri mai narrate da Stephen King.

Il progetto di, nuovo adattamento cinematografico didi, è attualmente in fase di sviluppo. Al film sono già legati i nomi di due registi –– e di alcuni membri del cast (da ultimo, John Lithgow). Lo script vede attualmente al lavoro lo sceneggiatore, che in una recente intervista ha dichiarato:

Kevin Kolsch e Dennis Widmyer – lo ricordiamo – sono i registi scelti, a inizio novembre, dalla Paramount per dirigere il film. Tra i produttori, Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian.

La trama ruota intorno a una famiglia che si trasferisce in una nuova casa accanto a un particolarissimo cimitero, nel quale le creature sepolte fanno ritorno nel mondo dei vivi.

Un film ispirato al romanzo è già uscito nel 1989, diretto da Mary Lambert e scritto da King con Steven Schneider. Costato 11 milioni, ne incassò 57. Venne poi realizzato un sequel, di minor successo, con Edward Furlong e Anthony Edwards.

Kolsch e Widmyer hanno diretto nel 2014 l’horror indipendente Starry Eyes, in parte finanziato da una campagna di crowdfunding su Kickstarter. I due sono legati anche al progetto del sequel di Mama (diretto da Andy Muschietti, regista di IT) e a quello di The Bringing.

Fonte: CB