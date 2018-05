tempo di lettura 1'

Secondo il sito, la Millennium Films porterà la pellicola al film market del Festival di Cannes per vendere il lungometraggio ai distributori internazionali. A quanto pare, le riprese partiranno a settembre e si svolgeranno fra Londra, la Bulgaria e le Isole Canarie. Sylvester Stallone sarà, ovviamente, il protagonista, mentre il nome del regista verrà annunciato a breve.

Diffusi anche alcuni dettagli di massima sulla trama che vedrà Rambo alle prese con un forte disturbo da stress post–traumatico (DPTS). Ormai ritiratosi a vivere in un ranch in Arizona, campa con i lavori saltuari che riesce a trovare. La sua amica e proprietaria della tenuta in cui vive lo informa del fatto che sua nipote è scomparsa dopo aver attraversato il confine con il Messico per una festa e, per tale ragione, John va oltre confine per ritrovare la nipote della donna. La ricerca della giovane si trasformerà ben presto in una discesa negli inferi del traffico sessuale e Rambo si ritroverà a fare squadra con un giornalista la cui sorellastra è stata anch’ella rapita. Potete facilmente immaginare gli esiti del tutto.

A quanto pare, i progetti di dare vita a un Rambo senza Stallone ventilati dalla Millennium Films un paio di anni fa, sono (giustamente verrebbe quasi da dire) naufragati.

