tempo di lettura 2'

Quando l’anno scorso è stata annunciata l’offerta di acquisizione degli asset d’intrattenimento della 21st Century Fox da parte della Disney, le compagnie si sono affrettate di specificare che nei circa 18 mesi di attesa dell’approvazione dell’accordo da parte del regolatore avrebbero continuato ad agire come concorrenti, anche in vista di eventuali rilanci da parte di altre aziende.

E così è stato: nei mesi scorsi Comcast, il colosso proprietario di NBC-Universal, ha fatto una sua offerta. Ora CNBC segnala che tale offerta potrebbe essere rivista al rialzo diventando ancora più allettante perché totalmente in contanti. La discriminante è il via libera da parte del regolatore US dell’acquisizione del gruppo Time Warner da parte di AT&T, il cui via libera dovrebbe arrivare (sempre che arrivi, visto che ci sono diversi dubbi per via di una certa opposizione da parte della presidenza Trump al controllo dei contenuti da parte dei giganti delle telecomunicazioni) nelle prossime settimane. L’operazione AT&T/Time Warner è molto simile a quella Comcast/21st Century Fox (Comcast è il più grande operatore via cavo USA, AT&T è un colosso della telefonia), quindi se la prima venisse approvata, Comcast avrebbe la certezza di ricevere il via libera forte anche del sostegno delle banche per un’offerta da 60 miliardi di dollari in soli contanti (Disney ne propone 52 di cui una buona porzione in azioni). Comcast intende poi acquisire il 100% di Sky, per una cifra che potrebbe arrivare a sfiorare i 100 miliardi di dollari. A quel punto, Murdoch stesso non potrebbe rifiutare una simile offerta nonostante abbia espresso una preferenza abbastanza chiara nei confronti dell’acquisizione da parte della Disney.

Ovviamente, se Comcast dovesse prevalere sfumerebbero i sogni dei fan Marvel di vedere riuniti gli X-Men e gli Avengers nell’Universo Cinematografico Marvel. È uno dei motivi per cui Kevin Feige, nelle ultime settimane, ha ribadito che inizierà a pensare alla presenza di questi personaggi nei film Marvel solo ad accordo finalizzato…