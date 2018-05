tempo di lettura 1'

Come riportato in esclusiva da Deadline, La Paramount Pictures e la Amblin co-finanzieranno, biopic sul celebre compositore Leonard Bernstein.

Bradley Cooper ne sarà il regista e il protagonista, nonché il co-autore dello script con Josh Singer, premio Oscar per la sceneggiatura de Il Caso Spotlight. Cooper sarà anche coinvolto come produttore esecutivo – tramite la Joint Effort – insieme a Fred Berner, Amy Durning, Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg e Martin Scorsese.

Non è l’unico progetto in corso incentrato su Bernstein. È in fase di progettazione anche The American con Jake Gyllenhaal, che vede alla regia Cary Joji Fukunaga e Michael Mitnick allo script, adattato dalla biografia di Leonard Bernstein scritta da Humphrey Burton.

Fonte: Deadline