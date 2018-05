Spoiler

tempo di lettura 1'

In un articolo dedicato ai sopravvissuti e ai defunti in seguito allo schiocco di Thanos, l’Huffington Post ha svelato un dettaglio interessante in riferimento a Jane Foster, la vecchia fiamma di Thor.

Il giornale ha infatti chiesto ai registi di rivelare quali personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel sono scampati agli eventi finali della pellicola e quali no.

Quando è stato il momento di commentare lo stato di salute del personaggio interpretato da Natalie Portman, i registi hanno spiegato che rispondere sarebbe “troppo spoileroso“. Anthony Russo ha poi chiarito: “Quando diciamo spoileroso, intendiamo potenzialmente spoileroso“.

Non è chiaro perché la sopravvivenza o la morte di Jane Foster debba essere considerato uno spoiler: è possibile che Thor apprenda della morte della scienziata nel corso del film o che addirittura torni in gioco. L’ultima volta che abbiamo sentito parlare del personaggio, comunque, è stato in Thor: Ragnarok. Nel film di Taika Waititi il Dio del Tuono spiegava di aver rotto con la donna.

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.