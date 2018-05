tempo di lettura 1'

È l’Hollywood Reporter a rivelare in esclusiva chefarà parte del cast di, il nuovo film di

La vicenda verterà sui Panama Papers e sarà basata su uno script di Scott Z. Burns, che ha adattato per il grande schermo il volume di Jake Bernstein intitolato Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite. Sono ancora del tutto riservate agli addetti ai lavori le informazioni circa il ruolo ricoperto da Streep. L’attrice è da poco stata candidata all’Oscar per The Post di Steven Spielberg, sempre incentrato su un’indagine su dei documenti “caldi”. Apparirà anche in Mamma Mia! Ci risiamo, sequel del musical del 2008. Nel corso della sua carriera, ha vinto 3 Academy Awards.

Sono al momento in trattative per il progetto di Soderbergh anche Gary Oldman e Antonio Banderas. Il film è descritto come un thriller. Soderbergh è uno dei registi più poliedrici della sua generazione: ha diretto, prodotto, sceneggiato, montato e curato la fotografia di un gran numero di film, corti e documentari. Ha vinto l’Oscar per la migliore regia nel 2001 con Traffic.

Fonte: Hollywood Reporter