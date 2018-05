Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sappiamo già chesta lavorando allo sviluppo di una pellicola basata sul celeberrimo gioco da tavolo. Il film sarà realizzato dalla società di produzione dell’attore, la, che ha un accordo di prelazione della durata di 3 anni con la, e sceneggiato Rhett Reese e Paul Wernick, già collaboratori di Ryan Reynolds per

Durante la promozione stampa del capitolo 2 delle avventure del Mercenario Chiacchierone Reynolds ha discusso brevemente del progetto insieme a MTV:

Avrà degli elementi dal film originale, ma è importante che non si faccia solo una rimasticatura. Vogliamo costruire su quelle fondamenta. Prendere alcuni degli elementi che lo rendono spassoso e divertente, ma fare qualcosa che sia nostro. Bisogna trovare un equilibrio. Speriamo di non far imbestialire i fan di Signori, Il Delitto è Servito perché, a quanto pare, sono tantissimi. Non avevamo realizzato la cosa fino a che non abbiamo firmato per il film.