Su Reddit è apparso un nuovo, interessante concept art realizzato da Rob Coutts per, il cinecomic DC arrivato nelle sale ad agosto del 2016.

Il concept in questione mostra un look alternativo e preliminare del Joker, il terribile villain interpretato da Jared Leto. Il suo aspetto è quasi completamente diverso dalla versione definitiva vista poi in sala, a partire dalle sopracciglia tatuate.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?