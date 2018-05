tempo di lettura 2'

Con 125 milioni di dollari in tre giorni,vince il weekend negli Stati Uniti. Il film della Fox per una manciata di milioni non batte il record storico del primo film, che con 132.4 milioni di dollari registrò il maggiore incasso di sempre nel weekend d’esordio per un film vietato ai minori (Rated R). I record della vigilia (migliori anteprime e miglior giorno d’esordio) avevano lasciato immaginare che Deadpool 2 potesse battere anche questo primato, ma a quanto pare la pellicola si è dimostrata più frontloaded del previsto (ovvero i fan si sono recati al cinema il primo giorno, e domenica vi è stato un calo più consistente), anche se il risultato rimane comunque impressionante. Nei prossimi giorni, poi, il film potrà approfittare delle festività del Memorial Day, anche se dovrà vedersela con

Per quanto riguarda il debutto internazionale, Deadpool 2 ha incassato 176.3 milioni di dollari in 81 territori (un lancio da record per la Fox), per un totale di oltre 300 milioni in tutto il mondo nel primo weekend. Ricordiamo che ne è costati 110.

Scende al secondo posto Avengers: Infinity War, che incassa altri 28.7 milioni di dollari e sale a 595 milioni di dollari dopo 24 giorni di sfruttamento. In tutto il mondo il film Marvel ha raggiunto gli 1.81 miliardi di dollari: è il quarto maggiore incasso globale di sempre.

Apre al terzo posto Book Club: la commedia della Paramount ha lavorato di controprogrammazione e ha ottenuto buoni risultati, con 12.5 milioni di dollari in tre giorni.

Quarta posizione per Life of the Party: la pellicola incassa 7.7 milioni di dollari e sale a 31. Chiude la top five Breaking In, che frena e incassa altri 6.4 milioni di dollari per un totale di 28.7 milioni di dollari (ne è costati 6).

Apre al sesto posto Show Dogs, con uno dei peggiori esordi di sempre per un film in distribuzione più ampia di 3.000 cinema: solo 6 milioni di dollari per il film d’animazione. Settima posizione per Overboard, con 4.7 milioni di dollari e quasi 37 complessivi.

Tiene ancora bene A Quiet Place, con 4 milioni di dollari e un totale di 176.1 milioni negli USA (e quasi 300 nel mondo). Chiudono la top-ten Rampage, con 1.5 milioni di dollari e 92.4 milioni complessivi, e RBG, che incassa 1.2 milioni di dollari e sale a 3.8 complessivi.

Fonte: BOM