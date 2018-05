Stan Lee su Tom Holland: “Tom è lo Spider-Man che mi ero immaginato quando ho scritto il personaggio”

tempo di lettura 2'

è stato decisamente apprezzato tanto dalla critica, quanto dal pubblico anche se, considerata la travagliata storia cinematografica dell’Uomo Ragno, c’è stato anche chi ha avuto da ridire circa questo ennesimo reboot del personaggio e sul casting di Tom Holland.

Un paio di giorni fa però, Stan Lee ha diffuso un tweet in cui ha rivelato che Tom Holland rispecchia perfettamente lo Spider-Man che aveva in mente quando ha ideato il personaggio.

I ringraziamenti del diretto interessato non si sono fatti attendere.

I think @TomHolland1996 is a great Spider-Man. He is the exact height and age I envisioned when I first wrote Spider-Man. Spidey was never supposed to be too large. How is my friend Tom doing?

— stan lee (@TheRealStanLee) 19 maggio 2018