È morto il 20 maggio, uno dei più importanti e famosi creatori di locandine cinematografiche della storia. Aveva 97 anni.

Nella sua lunghissima carriera di illustratore ha lavorato a oltre duemila poster. Iniziò a lavorare per la Warner Brothers negli anni quaranta: il suo compito era quello di creare degli artwork che descrivessero i film senza bisogno di svelare elementi della trama. Uno dei suoi primissimi poster fu quello per Casablanca, capolavoro del 1942, e il risultato fu davvero iconico: “Le mie prime intenzioni furono quelle di mettere insieme un montaggio che mostrasse tutti i personaggi del film. Volevo che Humphrey Bogart fosse in primo piano, con Ingrid Bergman dietro di lui che guardava verso la sua figura. Non volevo svelare il loro rapporto romantico. Il cliente lo adorò, ma disse che non c’era abbastanza eccitazione, quindi misi una pistola nella mano di Bogart”.

Nei decenni ha realizzato locandine per film come Il Delitto Perfetto di Alfred Hitchcock, L’Esorcista, Un Tram che si chiama Desiderio, Gangster Story, Arancia Meccanica, Barbarella, James Bond: Solo per i tuoi Occhi, Quei Bravi Ragazzi. Leggendario il sodalizio con Clint Eastwood: oltre 30 le locandine da lui create per film che lo vedevano nel ruolo di attore o regista. L’ultimo poster della sua carriera è proprio per un suo film, J. Edgar, del 2011.

Qui sotto potete vedere una selezione dei manifesti di Bill Gold, trovate una galleria completa sul sito ufficiale.