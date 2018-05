tempo di lettura 1'

È iniziata la produzione di, terzo capitolo della saga action con protagonista Keanu Reeves.

La Lionsgate ha annunciato nelle ultime ore l’ingresso nel cast di diversi attori di primissimo piano, capitanati da Halle Berry, che interpreterà la protagonista femminile (non una villain). A lei si affiancheranno Anjelica Huston nei panni del Direttore, Asia Kate Dillon (Billions), Jason Mantzoukas (The League) e Mark Dacascos (Agents of SHIELD). Quest’ultimo sarà un assassino di nome Zero. Inoltre nel cast vi saranno anche la star delle arti marziali Tiger Hu Chen e Yayan Ruhian e Cecep Arif Rahman, entrambi visti in The Raid.

Torneranno nel film Laurence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick. La storia sarà ambientata subito dopo i fatti del Capitolo 2: John Wick ha pochissimo tempo a disposizione per fuggire da New York dopo aver ucciso un membro di un importante clan di assassini.

Diretto da Chad Syahelski, John Wick: Chapter 3 uscirà il 17 maggio 2019.