tempo di lettura 1'

Il nuovo film diverrà distribuito da Netflix.

Intitolato Six Underground e annunciato qualche mese fa insieme a Robopocalypse come prossimo progetto del regista di Transformers, verrà prodotto dalla Skydance di David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.

Basato su un’idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool, Six Underground verrà scritto e anche prodotto a livello esecutivo da loro. Un altro collegamento con Deadpool sarà anche il protagonista: Ryan Reynolds.

L’intervento di Netflix non sarà solo a livello distributivo, ma anche economico: il servizio di streaming co-finanzierà la pellicola. L’accordo prevede che Bay si sia impegnato a non andare oltre i 125 milioni di dollari di budget – sarà la più grande produzione di Netflix finora. Non appena avrà girato il film, le cui riprese inizieranno in estate e del quale non sappiamo nulla a livello di trama, Reynolds si concentrerà su un eventuale terzo episodio di Deadpool e su X-Force. Bay invece prevede di girare Six Underground e Robopocalypse uno in seguito all’altro.

Six Underground uscirà nel 2019.

Fonte: Variety