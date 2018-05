tempo di lettura 1'

Come riportato da Deadline, la Warner Bros. Pictures adatterà per il grande schermo un articolo di, uscito su Politico e intitolato My Dearest Fidel: A Journalist’s Secret Liaison with Fidel Castro.

A produrlo sarà la Kroll & Co. Entertainment, da poco fondata da Sue Kroll. La produttrice lavorerà allo sviluppo del materiale di base coinvolgendo attivamente nei lavori Gal Gadot e suo marito Jaron Varsano.

Come specificato da Deadline, il film sarà effettivamente prodotto da Kroll, Gadot e Varsano. Kroll e Gadot, lo ricordiamo, hanno già collaborato durante i lavori di Wonder Woman. L’articolo di Kronbluh tratta di come la giornalista americana Lisa Howard divenne una delle più vicine confidenti di Fidel Castro nonché uno dei soggetti chiave dei rapporti diplomatici tra Cuba e gli Stati Uniti dopo la crisi dei missili del 1962.

Fonte: Deadline