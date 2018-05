tempo di lettura 2'

La Disney ha diffuso in rete un nuovo poster difilm in live-action in arrivo nelle nostre sale in estate.

Diretto da Marc Foster (Neverland – Un Sogno Per La Vita) e interpretato da Ewan McGregor (Fargo), il nuovo film Disney in chiave live action Ritorno al Bosco dei 100 Acri racconta le vicende di Christopher Robin: il bambino che aveva vissuto tante avventure con i suoi vivaci e adorabili animali di pezza, ora è cresciuto e ha smarrito la via. I suoi amici d’infanzia dovranno avventurarsi nel nostro mondo per aiutarlo a ricordare il bambino affettuoso e spensierato che vive ancora dentro di lui. Il film arriverà nelle sale italiane il 30 agosto 2018.

Potete vedere il poster qua sotto:

Diventato adulto, Christopher Robin è intrappolato in un lavoro stressante e sottopagato e ha davanti a sé un futuro incerto. Ha una moglie e una figlia ma il lavoro gli lascia poco tempo da dedicare alla famiglia. Christopher ha quasi dimenticato l’infanzia idilliaca trascorsa in compagnia di un orsetto di pezza un po’ sciocco e goloso di miele e dei suoi amici. Ma quando si ricongiunge con Winnie the Pooh, lacero e sporco dopo anni di abbracci e giochi, la loro amicizia si riaccende, permettendo a Christopher di ricordare gli infiniti giorni di meraviglia e immaginazione che hanno caratterizzato la sua infanzia, quando non fare niente era considerata la cosa migliore al mondo. A causa di uno spiacevole contrattempo con la valigetta di Christopher Robin, Pooh e i suoi amici, inclusi Pimpi, Ih-Oh e Tigro, escono dalla foresta e si avventurano a Londra per restituirne l’importante contenuto… perché i migliori amici sono sempre pronti ad aiutarti nel momento del bisogno.

Il cast del film vede la partecipazione di Hayley Atwell (Agent Carter) nel ruolo della moglie di Christopher Robin, Evelyn, di Bronte Carmichael nel ruolo della figlia Madeline e di Mark Gatiss (Sherlock) nel ruolo di Keith Winslow, il capo di Robin.

La sceneggiatura è firmata da Alex Ross Perry (Golden Exits) e da Allison Schroeder (Il Diritto di Contare), su un soggetto dello stesso Perry basato sui personaggi creati da A.A. Milne. Ritorno al Bosco dei 100 Acri è prodotto da Brigham Taylor e Kristin Burr, mentre Renée Wolfe e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.

Il legame tra Disney e i personaggi creati da A.A. Milne ebbe inizio nel 1966, quando lo studio distribuì il cortometraggio d’animazione Winny-Puh orsetto ghiottone, tra i cui personaggi appariva anche Christopher Robin, che fu poi seguito dai cortometraggi Troppo vento per Winny-Puh e Tigro e Winny-Puh a tu per tu, oltre che da numerosi lungometraggi cinematografici e contenuti direct-to-video.