Come anticipavamo qualche ora fa ha debuttato con 35.6 milioni di dollari al box-office americano venerdì. Nella cifra rientrano gli oltre 14 milioni incassati alle anteprime di giovedì, un record per il weekend del Memorial Day che però è dovuto ai fiumi di fan che si sono riversati in sala per vedere la pellicola il prima possibile. La frenata nella giornata di venerdì lascia quindi immaginare un weekend meno ricco del previsto, con 93/95 milioni di dollari nei tre giorni e 108/115 milioni di dollari nei quattro giorni. Si tratta di una cifra inferiore alle aspettative, anche se comunque importante.

Al secondo posto frena anche Deadpool 2, che incassa 12.1 milioni di dollari (verso un weekend lungo da 55 milioni di dollari): complessivamente il film Fox sale a 176 milioni di dollari in dieci giorni. Terzo posto per Avengers: Infinity War, con 4.2 milioni di dollari (e un weekend lungo previsto intorno ai 20 milioni).

