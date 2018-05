tempo di lettura 1'

Weekend in forte calo al box-office italiano. In testa troviamo, che debutta con quasi un milione e mezzo (1.47 milioni per la precisione) e la miglior media della classifica. Si tratta di meno della metà di quanto incassato dadue anni fa, anche se si trattava del weekend prima di Natale (3.1 milioni di euro), è comunque un risultato in linea con quello internazionale.

Seconda posizione per Deadpool 2, che incassa un milione di euro e mantiene un’ottima media, salendo a 5.6 milioni complessivi. Il film cala rispetto al precedente, che nel suo secondo weekend incassava 1.8 milioni di euro, ma nel risultato complessivo è in linea.

Terzo posto per Dogman, che tiene benissimo e incassa 546mila euro (praticamente lo stesso di una settimana fa), salendo a quasi un milione e mezzo di euro. Al quarto posto Loro 2 incassa 192mila euro, salendo a 2.3 milioni complessivi. Chiude la top-five Avengers: Infinity War, con 178mila euro e un totale di 18.4 milioni complessivi.

Tra le nuove uscite, Hotel Gagarin apre al sesto posto con 126mila euro in quattro giorno, mentre Nobili Bugie all’ottavo posto incassa centomila euro. Tutte le altre aprono fuori dalla top-ten: da notare i soli 30mila euro del veneziano Mektoub My Love.