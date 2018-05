tempo di lettura 2'

Weekend del Memorial Day in crescita al box-office nordamericano: un anno fa nei quattro giorni venivano infatti incassati 173 milioni di dollari, mentre quest’anno ne sono stati raccolti 224. Ciononostante delude il debutto di, che dopo aver incassato circa 84 milioni di dollari tra venerdì e domenica, chiude i quattro giorni con soli 103 milioni di dollari. Le proiezioni della vigilia dell’uscita parlavano di 130/150 milioni di dollari, ma le stime definitive danno un risultato davvero poco entusiasmante. Solo è il film più costoso della saga disotto la gestione Disney: anche a causa delle riprese aggiuntive e del cambiamento di regista il budget è schizzato oltre i 250 milioni di dollari (senza contare il marketing), e con un esordio mondiale di soli 168 milioni di dollari dovrà tenere molto bene per superare abbondantemente il mezzo miliardo di dollari globali. I motivi di questo debutto in sordina sono parecchi: il weekend del Memorial Day è meno ricco rispetto una volta a causa dei numerosi tentpole ormai sparsi per tutta la primavera (hanno saturato il mercato), inoltre solo cinque mesi fadominava le classifiche mondiali.

Al secondo posto Deadpool 2 incassa altri 55 milioni di dollari, salendo a 219 milioni di dollari negli USA e mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Terzo posto per Avengers: Infinity War, che incassa 21.2 milioni di dollari e sale a 626 milioni complessivi e 1.9 miliardi nel mondo.

Quarta posizione per Book Club, che incassa 12.5 milioni di dollari e sale a 34.8 milioni complessivi. Al quinto posto Life of the Party incassa 6.9 milioni di dollari e sale a 41 milioni complessivi. Seguono Breaking In (5.7 milioni, 37.3 milioni complessivi), Show Dogs (4.5 milioni, 12.1 milioni complessivi), Overboard (4.3 milioni, 42.8 milioni complessivi), A Quiet Place (3 milioni, 180 milioni complessivi) e RBG (1.5 milioni, 6 milioni complessivi).