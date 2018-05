tempo di lettura 1'

Come rivelato dall’Hollywood Reporter,sarà coinvolto nei lavori di, diretto da

La vicenda narrata nel film è descritta come una storia di carattere fiabesco. Protagonista è un uomo solo che vive a New York, che fa la conoscenza di una donna grazie all’amore che entrambi condividono per la danza. I due sono affetti da una curiosa sindrome che li rende invisibili a tutti tranne che a coloro che hanno la stessa malattia.

Protagonisti sono Giorgio Arcelli Fontana e Ottavia Orticello. Le riprese dovrebbero terminare alla fine di luglio. Il film dovrebbe debuttare nelle sale nel mese di novembre di quest’anno.

Ivory, 90 anni a giugno, è una vera leggenda del cinema. Regista, sceneggiatore e produttore, nel corso della sua carriera ha diretto film come Camera Con Vista (nella foto in alto), Casa Howard e Quel che Resta del Giorno. Ha da poco vinto un Oscar per la sceneggiatura di Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino.

Fonte: Hollywood Reporter