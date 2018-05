Aquaman: la Industrial Light & Magic è al lavoro sul film di James Wan

tempo di lettura 1'

La, leggendaria compagnia di effetti visivi, ha da poco confermato di essere al lavoro su, il nuovo cinefumetto dell’Universo Cinematografico DC Comics, diretto da

La compagnia, contemporaneamente, è al lavoro anche su Captain Marvel, cinefumetto ambientato nell’UCM, ed è stata coinvolta anche in Solo: A Star Wars Story. Tra i progetti in corso troviamo Ant-Man and the Wasp, Jurassic World – Il Regno Distrutto e Skyscraper.

L’uscita di Aquaman è prevista per il mese di dicembre di quest’anno. Il personaggio principale, interpretato da Jason Momoa, è apparso brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice ed è stato tra i protagonisti di Justice League.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk). Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia. Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte: ILM