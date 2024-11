Colin Farrell "ha sentito" che Pinguino potrebbe tornare in The Batman 2

Pubblicazione: 09 novembre alle 10:00

La prima stagione di The Penguin si sta per concludere. In passato, Colin Farrell ha espressamente detto che difficilmente tornerà a interpretare il ruolo in una seconda stagione visto quanto è stato fisicamente impegnativo. Ma questo non significa che non potrebbe tornare in un film, e cioè nel sequel di The Batman attualmente in sviluppo.

Non ho idea di cosa tratterà il secondo film. Ho sentito dire che il Pinguino ci sarà. Non ho ancora letto la sceneggiatura. Sarebbe interessante vedere da dove riprendiamo. Sono state gettate tante basi. Sarebbe interessante vedere dove ci porterà tutto questo, capisci? Ma lui sarebbe decisamente diverso.

A rivelarlo lo stesso Farrell in un'intervista su SiriusXM:

Stiamo seguendo molto da vicino il percorso che avevamo immaginato. [Pinguino] viene introdotto in The Batman come una sorta di figura intermedia, un po’ trascurata, derisa, che non è ancora, agli occhi di nessuno, il boss che conosciamo dalla mitologia. [...] Ed è stato intenzionale, perché volevo — anche se non si trattava di una storia sulle origini di Batman, volevo raccontare le storie di origine di questi altri personaggi, della Rogues Gallery, e quella storia sarebbe dovuta essere l’ingresso nel prossimo film.

The Penguin segue le vicende di Oswald ‘Oz’ Cobblepot nel suo percorso di ascesa nel mondo criminale a Gotham City, e dovrebbe ricollegarsi proprio con il sequel di The Batman, dal quale prendeva le fila. Mesi fa il regista Matt Reeves ha parlato dei suoi piani per realizzare una trilogia cinematografica, e aveva spiegato a Collider:

A settembre, poi, su SFX Magazine aveva rivelato che i suoi piani erano quelli di coinvolgere Colin Farrell:

Il piano è quello di girare l'anno prossimo, stiamo terminando lo script. Colin Farrell farà parte del film. Abbiamo condiviso lo script con la DC e lo studio, e sono entusiasti.

Le riprese di The Batman 2 inizieranno nel 2025.