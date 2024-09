The Batman 2, la sceneggiatura è pronta, Matt Reeves: "Ci sarà un salto temporale""

Pubblicazione: 23 settembre alle 14:30

Intervistato da EW, Matt Reeves ha fornito alcuni aggiornamenti su come procedono i lavori per The Batman 2. Non solo, ha anche svelato alcuni dettagli su dove ripartirà il sequel dopo la conclusione della prima pellicola, uscita nel 2022.

Reeves ha spiegato che la sceneggiatura è terminata e che tutti si stanno preparando per iniziare la produzione il prossimo anno. Anticipa poi che "ci sarà un salto temporale" nella Parte II dopo il primo film e la serie TV The Penguin, trasmessa ora su Sky e Now.

Oz diventa uno dei punti di ingresso nel film. Non posso dirvi dove si prosegue da lì, se non che siamo molto entusiasti.

Fonte / EW

rriverà al cinema nel 2026.