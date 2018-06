tempo di lettura 2'

è al lavoro sulla seconda parte di, grande successo tratto da una parte del celebre romanzo di

IT – Capitolo 2, com’è noto, vedrà i perdenti in età adulta. Come spiegato da Bill Skarsgård, l’idea per il secondo film è principalmente quella di stupire il pubblico, presentando agli spettatori elementi inaspettati e un tono differente da quello adottato nel film del 2017. Come dichiarato dall’attore, sarà proprio l’impostazione di fondo dei lavori del film (che presenterà un cast in gran parte diverso rispetto al capitolo precedente) a fare la differenza:

Come spiegato da Skarsgård:

Girare il film sarà un’esperienza molto diversa dalla precedente. In questo caso abbiamo a che fare con un team di attori estremamente esperti e navigati, mentre prima abbiamo lavorato con attori giovanissimi. Quindi, chiaramente, sarà qualcosa di diverso. Personalmente non vedo l’ora di iniziare. Ci stiamo preparando e in qualche modo mi sto allenando a tornare a interpretare Pennywise, entrando nell’atteggiamento mentale giusto. Credo che i lavori [di produzione] inizino a luglio. Non ricordo di preciso quando dovrò tornare sul set, ma sarà certamente nel corso di quest’estate.

La data d’uscita è fissata al 6 settembre 2019. La produzione dovrebbe partire a Toronto a luglio e dovrebbe tenersi nei teatri di posa dei Pinewood Studios e di nuovo a Port Hope, la cittadina scelta da Andy Muschietti per dare vita a Derry.

