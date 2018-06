Spoiler

È finalmente disponibile la lista delle tracce della colonna sonora di, il kolossal diretto da, regista di

La soundtrack, alla stregua del primo episodio, è stata curata da Michael Giacchino e sarà disponibile a partire dal 15 giugno.

Il quinto film del franchise nato da Steven Spielberg approderà nelle sale italiane il 7 giugno 2018. Noi lo proporremo in anteprima all’Arcadia Cinema di Melzo con una maratona speciale.

Ecco le tracce seguite dalla copertina (come al solito alcune potrebbero rappresentare degli spoiler):

1. This Title Makes Me Jurassic

2. The Theropod Preservation Society

3. Maisie and the Island

4. March of the Wheatley Cavalcade

5. Nostalgia-Saurus

6. Lava Land

7. Keep Calm and Baryonyx

8. Go With the Pyroclastic Flow

9. Raiders of the Lost Isla Nublar

10. Volcano to Death

11. Operation Blue Blood

12. Jurassic Pillow Talk

13. How to Pick a Lockwood

14. Wilting Iris

15. Shock and Auction

16. Thus Begins the Indo-Rapture

17. You Can Be So Hard-Headed

18. Between the Devil and the Deep Blue Free

19. There’s Something About Maisie

20. World’s Worst Bedtime Storyteller

21. Declaration of Indo-Pendence

22. To Free Or Not to Free

23. The Neo-Jurassic Age

24. At Jurassic World’s End Credits Suite

Nel cast, oltre a Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, BD Wong e Jeff Goldblum.

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.