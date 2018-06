tempo di lettura 1'

Nuovo progetto per il giovane, rivelazione nel ruolo di Firefist in

The Hollywood Reporter conferma che l’attore neozelandese è il primo nome a entrare ufficialmente nel cast di Godzilla vs. Kong, grande crossover tra Godzilla e Kong: Skull Island che uscirà il 22 maggio 2020, un anno dopo il sequel di Godzilla. Qualche tempo fa il regista Adam Wingard aveva rivelato che alcuni personaggi di Godzilla 2 sarebbero tornati nel film, ma non sappiamo ancora quali. Non è chiaro nemmeno il personaggio che interpreterà Dennison, in quanto il progetto è ancora avvolto nel mistero.

La sceneggiatura del film nasce dal lavoro di una writer’s room guidata da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi, Godzilla del 1998) e che include Patrick McKay & J.D. Payne, Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin e J. Michael Straczynski.