William Phipps è morto a 96 anni.

Attore caratterista noto per i suoi lavori nel cinema di genere western e fantascientifico, è stato anche doppiatore e ha prestato la sua voce a un personaggio passato alla storia: il Principe Azzurro in Cenerentola di Walt Disney.

Nato in Indiana, Phipps si trasferì in California per perseguire la carriera di attore. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947, ottenne un contratto con la RKO e iniziò a lavorare in diversi western della compagnia dando il via a una lunghissima carriera: ben 70 film dal 1947 al 2000 e 140 serie tv dal 1951 al 1990.

Scelto personalmente da Walt Disney come voce del Principe Azzurro in Cenerentola, svolse il suo lavoro in sole due ore di registrazione un pomeriggio del gennaio 1949 (con un compenso di 100 dollari).

Fonte: Variety