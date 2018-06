Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Lo script di(Fargo, Legion) per l’adattamento cinematografico diè quasi completo. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista e sceneggiatore, il quale tuttavia ha anche specificato di non essere certo che il progetto possa concretizzarsi nel prossimo futuro.

L’acquisizione di molti asset della 21st Century Fox – tra i quali la 20th Century Fox – ha cambiato non solo i piani dei dirigenti di entrambe le compagnie, ma anche la percezione degli addetti ai lavori e dei creativi circa la fattibilità e le prospettive dei progetti che non hanno avuto ancora semaforo verde.

Come spiegato da Hawley:

C’è un senso di incertezza generale, dato il potenziale di una eventuale fusione [di Fox] con Disney, e con la Marvel che potrebbe riprendersi il controllo di personaggi come gli X-Men e i Fantastici 4. Potrebbero avere, da qualche parte in un cassetto, un piano tutto loro. Non lo so. Posso dirvi che c’è un senso generale di incertezza.