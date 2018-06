tempo di lettura 1'

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, il nuovo progetto di(Precious, The Butler, Empire) potrebbe essere, biopic sulla vita di Billie Holiday. A produrre il film, i produttori

Andra Day (Marshall, Cars 3) sarebbe al momento al centro di trattative per il ruolo di Holiday, mentre Lakeith Stanfield (Get Out, Death Note, Atlanta) sarebbe il nome che gli addetti ai lavori vorrebbero in un ruolo di primo piano nel cast principale.

Daniels dovrebbe dirigere il film, mentre lo script è affidato al premio Pulitzer Suzan Lori-Parks (Girl 6, Their Eyes Were Watching God). Al momento, il progetto non ha ancora uno studio alle spalle né una possibile data di uscita.

Billie Holyday, nata a Filadelfia nel 1915, è stata una celeberrima cantante americana. È morta a soli 44 anni nel 1959.

Fonte: Hollywood Reporter